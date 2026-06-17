L’algerino che commette reati: “non conosco le leggi di qui”

Un algerino che aveva l’abitudine di cambiare identità ed età in diversi paesi europei, è stato nuovamente condannato a Saint-Étienne (Francia)

L’uomo ha tentato di spacciarsi per minorenne, ma una perizia medica ha confermato che Abderahim Madani aveva circa 21 anni. È stato poi condannato a quindici mesi di carcere e al divieto di ingresso in territorio francese per furto con scasso e, più recentemente, per scippo a Saint-Étienne.

Lo scippo dell’11 giugno ha posto fine a una serie di reati iniziata il 1° gennaio 2026. La vittima, che stava camminando con la sorella in Rue du Onze-Novembre a Saint-Étienne, si è imbattuta in due individui, uno dei quali era Abderahim Madani, che gli è saltato addosso e gli ha strappato la collana.

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“Chiedo scusa a tutte le vittime. Lascerò la Francia se necessario. Non conosco le leggi di qui…”, ha detto lo scippatore in lacrime.

“In Algeria, come in Francia, il furto è illegale”, ha risposto il giudice. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna a cinque anni di reclusione e il divieto permanente di ingresso nel territorio francese.

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