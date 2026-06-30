Milano, aggredito con una mannaia: grave algerino

Un uomo di 38 anni è a terra, nel parcheggio di via Benedetto Croce. Ha tagli profondi su tutto il corpo, inferti con una lama ampia, con tutta probabilità con una mannaia. Questa la scena che nel pomeriggio di domenica 28 giugno, soccorritori del 118 e carabinieri si sono trovati davanti all’ingresso del Monte Stella, la nota “Montagnetta di San Siro”.

I soccorsi e la corsa al Niguarda

L’allarme scatta intorno alle 17. I sanitari del 118, allertati tramite il numero unico di emergenza, prestano i primi soccorsi alla vittima, un cittadino di origine algerina. I fendenti lo hanno raggiunto alle braccia, gambe e torace. Le ferite, ampie e profonde, stando a quanto emerso dai primi elementi sembrano compatibili con l’uso di una mannaia o di una piccola ascia. Il 38enne viene trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini: l’ipotesi del regolamento di conti

Sul posto intervengono i carabinieri, a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. I militari non escludono alcuna pista. Il 38enne risulta avere precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e tra le piste al vaglio degli inquirenti c’è anche l’ipotesi che l’aggressione possa essere nata sullo sfondo di un regolamento di conti.

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