‘Solidarietà energetica’, Francia invia gas alla Germania

La Francia ha iniziato per la prima volta ad avviare il trasferimento diretto di gas verso la Germania, una tappa della “solidarietà energetica europea” per superare il calo dei flussi dalla Russia. Lo ha annunciato il gestore della rete di trasporto di gas francese GRTgaz. Le prime consegne di metano odorizzato alla Germania sono cominciate alle 6, per una quantità di 31 gigawattora al giorno, transitando attraverso i comuni di frontiera di Obergailbach e Medelsheim en Sarre. tgcom24.mediaset.it

