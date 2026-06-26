UE: prorogate di un anno le sanzioni “contro la Russia”

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L’Unione europea prolunga di un anno le sanzioni economiche nei confronti della Russia

Il Consiglio Ue ha approvato il rinnovo delle misure restrittive fino al 31 luglio 2027, estendendo di dodici mesi la loro validità. La decisione dà seguito all’accordo raggiunto dal Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, quando i capi di Stato e di governo dei Ventisette stati membri avevano concordato di modificare la durata dei rinnovi, portandola da sei a dodici mesi.

Restano in vigore tutte le principali sanzioni di tipo economico introdotte dopo l’invasione dell’Ucraina. Le restrizioni riguardano il commercio, il sistema finanziario, il settore energetico e le tecnologie a duplice uso, cioè quelle utilizzabili sia in ambito civile sia militare. Tra le misure prolungate anche il divieto di importazione del petrolio russo trasportato via mare.
tgcom24.mediaset.it

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