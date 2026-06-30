Reggio Emilia, titolare di una pizzeria ucciso a coltellate da uno straniero

Il titolare di una pizzeria è stato ucciso accoltellato da un cliente, a Reggio Emilia ieri poco dopo le 22.30.

E’ successo alla pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d’Italia, nella zona sud della città, non lontano dall’ospedale. L’assassino è in fuga. È stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l’omicida. Indaga la Polizia. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, sulla sessantina, originario di Capo d’Orlando (Messina), ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da vent’anni la pizzeria. La sorella Antonella è ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova.

Pare fosse un cliente abituale il presunto omicida del pizzaiolo morto a Reggio Emilia. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo, uno straniero, non è chiaro di che nazionalità, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. “Te ne ho già offerte tre, ora basta”. E lui lo avrebbe accoltellato, ferendo anche la sorella. Poi è scappato, ricercato dalla polizia. ANSA