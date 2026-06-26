Francia, la follia di un sindaco comunista

“Nîmes, Francia. Scuola elementare La Planette: 40 gradi, un bimbo sviene per il caldo. Si fa lezione nei corridoi. I genitori si mobilitano, raccolgono 2.000 euro in 3 giorni e installano cinque condizionatori portatili.
Soluzione pratica? No. Il sindaco dell città, Vincent Bouget, del partito comunista, ordina di toglierli: «Creano un precedente di disparità perché in alcuni quartieri i genitori non hanno i mezzi per comprarli».
Essi vivono.”
Lo scrive su X il giornalista Leonardo Panetta.
Nîmes, Francia. Scuola elementare La Planette: 40 gradi, un bimbo sviene per il caldo. Lezioni nei corridoi.
I genitori si mobilitano, raccolgono 2.000 euro in 3 giorni e installano cinque condizionatori portatili. Soluzione pratica? No. Il sindaco dell città, Vincent Bouget, del… pic.twitter.com/UivJ6pU1bR
— Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) June 25, 2026