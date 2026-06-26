Francia, la follia di un sindaco comunista

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sindaco di Nimes Vincent Bouget

“Nîmes, Francia. Scuola elementare La Planette: 40 gradi, un bimbo sviene per il caldo. Si fa lezione nei corridoi. I genitori si mobilitano, raccolgono 2.000 euro in 3 giorni e installano cinque condizionatori portatili.

Soluzione pratica? No. Il sindaco dell città, Vincent Bouget, del partito comunista, ordina di toglierli: «Creano un precedente di disparità perché in alcuni quartieri i genitori non hanno i mezzi per comprarli».
Essi vivono.”

Lo scrive su X il giornalista Leonardo Panetta.

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