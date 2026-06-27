Zelensky: “la Russia deve compiere un passo verso la pace”

L’Ucraina ha dichiarato la propria disponibilità a possibili incontri a livello di leadership e a discussioni sulla fine della guerra, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio serale, secondo quanto riportato da Ukrinform.

“I soldati ucraini dimostrano ogni giorno la precisione dell’esercito ucraino. Le sanzioni a lungo e medio raggio imposte all’Ucraina vengono pienamente attuate. Questa è la nostra giusta risposta alla Russia per questa guerra, una guerra che la Russia ha iniziato e a cui la Russia deve porre fine”, ha detto.

“L’Ucraina ha presentato delle proposte ai principali partner, e gli amici di Putin hanno saputo da noi che un incontro è possibile e che la fine di questa guerra è possibile. La Russia deve compiere questo passo verso la pace”, ha sottolineato Zelensky. Il presidente ha espresso gratitudine a tutti coloro che, insieme allo Stato, spingono la Russia verso la via diplomatica e contribuiscono a proteggere l’Ucraina e la vita umana.

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