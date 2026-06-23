La Russia è pronta a riprendere i negoziati con l’Ucraina in qualsiasi momento e da dove sono stati interrotti, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov

“Siamo pronti a riprenderli in qualsiasi momento, da dove sono stati interrotti”, ha affermato Lavrov durante una tavola rotonda con il corpo diplomatico. Tuttavia, nella stessa sede ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “è un Fuhrer. È stato scelto per il ruolo di Fuhrer, prelevato dal mondo del teatro amatoriale, ma questa immagine si è rivelata contagiosa”. Zelensky, secondo il ministro, sta inoltre imponendo a Mosca e ai suoi sostenitori europei condizioni “sfacciate e irrealistiche” per la soluzione del conflitto:

“Il signor Zelensky insiste sui negoziati, avanzando però condizioni del tutto irrealistiche e persino sfacciate non solo nei confronti di Mosca, ma anche dei suoi mediatori europei. L’altro giorno ha dichiarato apertamente: l’Europa dovrebbe valutare il formato dei negoziati e proporre diverse opzioni, ma sarà Kiev stessa a decidere chi dovrà negoziare per conto dell’Europa. Non è necessario alcun ulteriore commento”.

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