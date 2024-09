Milano, ragazzo picchiato e rapinato: arrestati due senegalesi

Hanno strappato il cellulare dalle mani di un ragazzo, lo hanno schiaffeggiato e spinto a terra per poi scappare. Arrestati per rapina in concorso due uomini senegalesi. Il primo, 32 anni con precedenti, il secondo di 47 anni anche lui con precedenti e irregolare in Italia.

Tutto è accaduto circa 10 minuti prima delle 2 della notte tra venerdì e sabato, in piazza Argentina. I poliziotti che passavano di lì hanno assistito alla scena. I due avrebbero rubato il cellulare a un ragazzo di 21 anni e lo avrebbero aggredito con schiaffi e spintoni.

I malviventi sono stati intercettati dagli agenti di polizia e sono stati arrestati e portati nel carcere di San Vittore in attesa di convalida dell’arresto. Negli stessi istanti una seconda tentata rapina con modalità simili è stata sventata dagli agenti di polizia. www.milanotoday.it

Milano, questore Petronzi: ‘in aumento aggressioni, rapine e agenti feriti”.

Gli stranieri hanno commesso l’81% delle rapine e il 96% di furti con destrezza