Terni, aggressione e rapina: fermati due stranieri

Due giovani rispettivamente di venticinque e diciannove anni sono stati arrestati dalla polizia di stato, per i reati di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i fatti risalgono alla notte tra il 3 e 4 giugno dopo alcune telefonate pervenute al numero unico di emergenza. Veniva segnalata un’aggressione in viale Prati.

Gli agenti, giunti sul posto, sono riusciti ad individuare i due cittadini stranieri che tentavano di allontanarsi lungo il percorso pedonale che costeggia il fiume Nera. Alla vista degli operatori hanno tentato la fuga dirigendosi verso l’argine e lungo la pista ciclabile. Gli agenti li hanno bloccati al termine di un breve inseguimento.

Un cittadino nigeriano residente a Terni, sarebbe stato inizialmente avvicinato con un pretesto e successivamente derubato del denaro che aveva con sé. L’uomo avrebbe poi inseguito i giovani che lo hanno nuovamente aggredito con violenza e privato anche della propria bicicletta. La vittima avrebbe riportato contusioni ed escoriazioni, per le quali è stato richiesto l’intervento del personale sanitario.

La bicicletta e parte della refurtiva sono state recuperate e restituite. Nel corso delle perquisizioni personali gli agenti hanno rinvenuto somme di denaro e altri effetti utili alle indagini. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato a carico di entrambi gli arrestati precedenti di polizia. Informata la procura della Repubblica il magistrato ha disposto il carcere. Il Giudice ha deciso di mantenere tale misura anche dopo l’udienza di convalida.

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