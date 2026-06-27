Cerignola, rapina con Kalashnikov in tabaccheria del centro

Hanno fatto irruzione armati di kalashnikov nella rivendita di tabacchi, in pieno giorno e in pieno centro, e sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare l’incasso

È successo venerdì 26 giugno, intorno alle 11, in corso Aldo Moro a Cerignola. Ad agire due malviventi: sono arrivati e fuggiti con il bottino a bordo di una moto di grossa cilindrata e con il volto coperto dal casco integrale.

Il colpo ha destato scalpore in città e alimenta la percezione di insicurezza. Ha espresso solidarietà e vicinanza ai titolari, vittime della “vile rapina” l’assessora Teresa Cicolella, con l’augurio di poter superare quanto prima lo spavento vissuto e con la certezza che la comunità di Cerignola è al loro fianco. […]

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