Bagno nelle fontane di Roma, sanzionati due stranieri

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Bagno nelle fontane di Roma

Gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale hanno fermato due persone sorprese a immergersi all’interno di monumenti tutelati

Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di martedì 23 giugno. Durante i consueti controlli di vigilanza, una pattuglia ha bloccato un uomo di 29 anni, originario della Nuova Guinea, che era entrato all’interno della vasca di Fontana di Trevi. Nei confronti del 29enne è stato emesso un ordine di allontanamento ed elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 550 euro, come previsto dal regolamento di polizia urbana.

A distanza di poche ore, nel corso della notte tra martedì e mercoledì, un secondo intervento è stato effettuato in piazza Navona. Gli agenti hanno intercettato un uomo di 54 anni, di nazionalità ucraina, sorpreso all’interno della Fontana dei Quattro Fiumi.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del comando per le procedure di identificazione. Anche in questo caso, nei suoi confronti sono stati applicati i provvedimenti previsti per la violazione delle norme a tutela del decoro urbano, con la notifica dell’ordine di allontanamento dall’area.

hwww.romatoday.it

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