Genova, marocchino rapinato da connazionali, rubate anche scarpe

ImolaOggi CRONACA, News 2026

carabinieri

GENOVA – La sera di San Giovanni i carabinieri della compagnia di Arenzano sono intervenuti al Cep dove hanno trovato un 40enne cittadino marocchino con evidenti segni di colluttazione sul volto. La vittima ha raccontato di essere stato aggredito da tre connazionali, che, dopo averlo percosso, gli hanno sottratto denaro, chiavi di casa e persino le scarpe, che indossava, per poi darsi alla fuga a bordo di un autobus.

Grazie alle dichiarazioni del malcapitato, i militari hanno individuato uno dei complici (marocchino 37enne) poco distante e il successivo riconoscimento da parte della vittima ha fatto scattare l’arresto per rapina aggravata in concorso. Il 37enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.

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