Roma, scippi in monopattino: fermati tre egiziani

Stop alla banda delle catenine che scippava i turisti in Centro storico a Roma a bordo dei monopattini.

All’alba di oggi due giovani sono stati fermati e un terzo è stato denunciato a piede libero trovato in possesso di oro rubato, droga e banconote false. I carabinieri del nucleo operativo e una pattuglia della compagnia di Roma Centro sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto con strappo ai danni di due turisti stranieri di nazionalità turca. Le vittime hanno indicato con certezza ai Carabinieri la direzione di fuga dei due autori dello scippo, che si stavano allontanando a bordo di un monopattino elettrico.

In fuga sul monopattino

Grazie alle immediate ricerche in zona, i militari hanno intercettato e fermato due giovani di 21 anni di origine egiziana, nei pressi di piazza del Gesù. La successiva perquisizione personale ha confermato i sospetti: i due sono stati trovati in possesso della catenina d’oro da 65 centimetri appena sottratta, prontamente restituita ai legittimi proprietari, oltre ad altre tre collane in oro di dubbia provenienza e a uno spray al peperoncino.

Gioielli e oro nel calzino

Pochi minuti dopo, intorno alle ore 05:35, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, nel corso di analogo servizio, in via dei Cestari, non molto distante da piazza del Gesù, hanno proceduto al controllo di un giovane di 23 anni, sempre egiziano, residente a Pomezia. L’atteggiamento sospetto del ragazzo ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con la perquisizione personale. All’interno di un calzino e del portafogli, il giovane nascondeva due gioielli in oro, nello specifico una catenina e un braccialetto, risultati provento di precedenti scippi e di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Denunciato a piede libero

Oltre all’oro, i militari hanno rinvenuto circa un grammo di hashish, tre capsule di un farmaco psicotropo, detenute senza prescrizione medica e banconote contraffatte, una da 20 euro e una da 5 euro. Il 23enne è stato deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione di monete contraffatte.

www.romatoday.it