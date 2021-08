Muore mentre fa jogging – Non ce l’ha fatta il 56enne che ha accusato un malore durante il jogging a Marano di Napoli. L’uomo, ex calciatore del Marano calcio e del San Rocco, molto conosciuto nel paese, è morto questa mattina.

Come riporta Terranostranews l’uomo si era vaccinato pochi giorni fa contro il Covid. Tale circostanza però non può essere messa in relazione con la somministrazione in assenza di dati certi. https://www.napolitoday.it

