Bologna, ragazzo picchiato e rapinato “da tre balordi”

Non riusciva più a tollerare il volume della musica e le grida dello scompartimento vicino al suo, così un ragazzo su un treno regionale nel Bolognese ha chiesto a tre giovani di fare meno rumore ma per tutta risposta è stato aggredito con violenza e rapinato.

I tre balordi, dopo essere stati rimproverati, hanno reagito dando una lezione a quel pendolare che aveva “osato” chiedere silenzio. Così, appena il treno è arrivato alla stazione di Riale, in provincia di Bologna, hanno spruzzato spray urticante al peperoncino nello scompartimento e sono scesi sulla banchina, costringendo così anche il ragazzo a farlo.

Quando il giovane è arrivato, ha trovato ad aspettarlo i tre coetanei che lo hanno percosso con violenza poi gli hanno sottratto scarpe, cellulare e portafoglio, prima di fuggire.

Soccorso dai sanitari del 118, la vittima è stata visitata e medicata in ospedale. Il ragazzo ha poi denunciato quanto accaduto ai carabinieri di Casalecchio di Reno, che stanno investigando sulla vicenda. Grazie alle numerose telecamere di sicurezza presenti nella stazione di Riale, i tre balordi potrebbero essere presto identificati.

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