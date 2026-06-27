Triplice omicidio a Roma: padre, madre e figlia di 5 anni uccisi a coltellate

Triplice omicidio a Roma dove padre, madre e figlia di 5 anni sono stati uccisi a coltellate nella propria abitazione. Una strage che si è consumata nella tarda serata di venerdì 26 giugno nella zona della Pineta Sacchetti, in via Montiglio. Un quarto ferito, figlio della coppia e unico sopravvissuto, è stato trasportato in ospedale: non risulterebbe in gravi condizioni.

Le vittime sono originarie del Bangladesh e risultano incensurate. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Sul posto la polizia scientifica, impegnata nei rilievi all’interno dell’appartamento dove è avvenuta la mattanza. La zona è stata cinturata e la via chiusa al traffico.

Gli investigatori stanno ora mettendo in fila i pezzi per capire il movente intorno al quale è maturato il fatto di sangue. Nel frattempo sono stati ascoltati i vicini di casa e i conoscenti delle vittime, per ricostruire anche il giro di contatti della famiglia che è stata sterminata. Al momento è caccia all’assassino.

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