La Nuova Energia. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 27 giugno 2026

ImolaOggi CRONACA, In risalto

PIAZZA LIBERTA' Manocchia

Il futuro di quella parte dell’umanità che resterà dopo il depopolamento dipenderà da una nuova energia, la Reazione Nucleare a Bassa Energia (LENR)

In questa puntata Armando Manocchia affronta il tema dei temi: senza energia non ci sarebbe vita sul pianeta terra. Attualmernte, le fonti energetiche sono quelle che derivano dall’aria come l’energia eolica; dall’acqua tramite le centrali elettriche o mareomotrici; l’energia solare con i pannelli solari o fotovoltaico; la geotermia, energia derivante dalla terra; l’energia chimica, che deriva dai combustibili fossili come carbone, petrolio e metano; poi ci sono le biomasse cioè il legno, gli scarti agricoli e forestali, le deiezioni di animali ed i rifiuti organici urbani e, ultimo ma non ultimo, il nucleare.

La Low Energy Nuclear Reactions (LENR), prodotta tramite reazioni nucleari a bassa energia, è la nuova energia pulita di cui si parlerà con lo scienziato Francesco Celani sabato 27 giugno 2026 dalle 20,30 in Piazza Libertà.

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