La Nuova Energia. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 27 giugno 2026

Il futuro di quella parte dell’umanità che resterà dopo il depopolamento dipenderà da una nuova energia, la Reazione Nucleare a Bassa Energia (LENR)

In questa puntata Armando Manocchia affronta il tema dei temi: senza energia non ci sarebbe vita sul pianeta terra. Attualmernte, le fonti energetiche sono quelle che derivano dall’aria come l’energia eolica; dall’acqua tramite le centrali elettriche o mareomotrici; l’energia solare con i pannelli solari o fotovoltaico; la geotermia, energia derivante dalla terra; l’energia chimica, che deriva dai combustibili fossili come carbone, petrolio e metano; poi ci sono le biomasse cioè il legno, gli scarti agricoli e forestali, le deiezioni di animali ed i rifiuti organici urbani e, ultimo ma non ultimo, il nucleare.

La Low Energy Nuclear Reactions (LENR), prodotta tramite reazioni nucleari a bassa energia, è la nuova energia pulita di cui si parlerà con lo scienziato Francesco Celani sabato 27 giugno 2026 dalle 20,30 in Piazza Libertà.