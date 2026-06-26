Torino, 52enne violentata in un parco: arrestati due marocchini

Avrebbero avvicinato una donna di 52 anni alla stazione ferroviaria di Porta Susa, a Torino, per poi condurla in un parco nei pressi dello scalo e abusare di lei. Con l’accusa di violenza sessuale di gruppo sono stati arrestati due uomini di 34 e 40 anni, entrambi di origine marocchina, senza fissa dimora.

La violenza a Torino

L’episodio contestato risale allo scorso aprile. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima, residente in provincia di Cuneo, sarebbe stata avvicinata dai due uomini all’interno della stazione e successivamente trascinata nell’area verde.

Dopo l’aggressione la donna si era recata in ospedale, dove i medici le avevano diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. La 52enne aveva poi formalizzato la denuncia, facendo scattare le indagini condotte congiuntamente dalla polizia e dai carabinieri.

Il 40enne era stato rintracciato e arrestato alla fine di maggio a Chivasso, nel Torinese. Il 34enne è stato invece fermato alcune notti fa a Bardonecchia, in Val di Susa. Entrambi si trovano ora in carcere: uno a Torino e l’altro a Ivrea.

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