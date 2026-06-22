Roma, coppia seguita e derubata: fermati due sudamericani

Un pedinamento partito dal centro storico e terminato in un locale di via Tuscolana. Si è concluso con l’arresto di due persone l’intervento dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro, impegnati in un servizio di controllo del territorio tra la movida della Capitale.

I militari hanno tenuto d’occhio due uomini, un 23enne di origini peruviane e un 46enne cubano, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, i due si aggiravano tra turisti e avventori nel cuore di Roma con atteggiamento sospetto.

La coppia è stata seguita a distanza fino a una pizzeria situata lungo la via Tuscolana. All’interno del locale, i due avrebbero sottratto con destrezza una borsa a una cliente, al cui interno si trovavano un iPhone 15 e degli occhiali di valore.

L’azione dei carabinieri è scattata immediatamente dopo il furto. I militari hanno bloccato i due sudamericani, procedendo all’arresto. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Entrambi sono stati condotti in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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