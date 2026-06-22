Roma, ondata di furti e scippi ai turisti: tre stranieri arrestati

Borseggi, furti e scippi a tutte le ore nel centro di Roma. Vittime preferite dei manolesta? Chiaramente i turisti

Tra la zona del Vaticano, le linee del trasporto pubblico e l’area dei Fori Imperiali, i carabinieri nelle ultime ore hanno fermato tre persone accusate proprio di furto con strappo e borseggio nel corso degli ultimi interventi di controllo del territorio.

Lo scippo in zona Vaticano

L’episodio più violento si è registrato in viale Vaticano, intorno alle 23. Un cittadino egiziano di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo aver strappato una catenina d’oro dal collo di un turista russo di 54 anni. Il complice dell’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce dileguandosi tra le vie limitrofe.

Borseggiatore in manette sul bus linea H

Un altro intervento ha riguardato il trasporto pubblico. Un carabiniere della stazione Roma Piazza Farnese, che si trovava libero dal servizio a bordo del bus linea H, ha notato un cittadino peruviano di 27 anni mentre sfilava il portafogli a una turista inglese. Il fatto è avvenuto all’altezza di Lungotevere Cenci: il militare è intervenuto immediatamente, bloccando l’uomo e restituendo il maltolto alla vittima.

Furto ai Fori Imperiali: recuperata anche refurtiva sospetta

Un terzo arresto è avvenuto in piazza San Marco. Un 23enne egiziano, in concorso con un complice datosi alla fuga, ha strappato una collana d’oro a un turista statunitense. La vittima ha inseguito il malvivente fino all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri di Piazza Venezia e della Compagnia Speciale. A seguito della perquisizione personale, oltre alla refurtiva, i militari hanno rinvenuto una carta di credito intestata a un cittadino tedesco e una bomboletta di spray urticante priva di etichetta, elementi che sono stati posti sotto sequestro.

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