Nigel Farage contro la UE: “distrugge l’identità degli Stati e mette il potere nelle mani dei burocrati”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026, Vetrina

Nigel Farage

In collegamento da Londra, Nigel Farage, leader di Reform UK, attualmente primo partito inglese secondo i sondaggi, interviene in diretta a “Quarta Repubblica” e attacca duramente l’assetto istituzionale dell’UE.

“L’Unione europea è una costruzione che distrugge l’identità degli stati, che si libera della democrazia e mette il potere nelle mani dei burocrati”, afferma, accusando Bruxelles di aver progressivamente sottratto autonomia ai singoli Paesi membri.

“Io amo gli europei e amo l’Europa, in particolar modo l’Italia, ma credo nell’Europa delle differenze, nei singoli stati che collaborano insieme”, continua il politico, pronosticando – se si continuerà su questa strada – un allontanamento anche da parte dell’Italia.

“Un giorno ci sarà l’Italexit, credetemi”, continua Farage, lodando l’operato di Giorgia Meloni. “Sono un suo grande ammiratore, penso che abbia portato una grande stabilità alla politica italiana e ha migliorato la reputazione dell’Italia sul palcoscenico mondiale”.

www.tgcom24.mediaset.it

Share

Articoli correlati

Paolo Gentiloni

Gentiloni a Meloni: “basta attacchi alla UE, rischiamo di renderci ridicoli”

Enrico Letta

Letta: ‘è il momento di una Dichiarazione di Indipendenza dell’UE’

Pina Picierno

Picierno: “L’Europa ha bisogno di essere sognata”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *