Tajani: ‘Futuro Nazionale quinta colonna della Sinistra’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Cagliari, 13 giugno 2026
“Mi dispiace, mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra, in maniera molto chiara votando sempre contro il Governo. E questo ci fa tornare alla mente episodi analoghi che sono successi in passato e che hanno fatto soltanto un favore alla sinistra che adesso elogia questa nuova formazione.”, così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Congresso regionale a Cagliari.
Fonte: Agenzia Vista

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