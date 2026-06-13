Tajani: ‘Futuro Nazionale quinta colonna della Sinistra’

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Cagliari, 13 giugno 2026

“Mi dispiace, mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra, in maniera molto chiara votando sempre contro il Governo. E questo ci fa tornare alla mente episodi analoghi che sono successi in passato e che hanno fatto soltanto un favore alla sinistra che adesso elogia questa nuova formazione.”, così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Congresso regionale a Cagliari.

Fonte: Agenzia Vista