Cavi tranciati per rubare rame, caos treni a Milano

Circolazione dei treni interrotta questa mattina nella parte a ovest di Milano a causa di un atto vandalico

(www.ilgiornale.it) – Migliaia di pendolari e di viaggiatori si trovano bloccati o costretti a rivedere i propri piani. Un avviso che compare nell’applicazione di Trenord appena si apre l’app informa che “a causa di un atto vandalico all’infrastruttura ferroviaria, la circolazione dei treni da e per Malpensa è soggetta a variazioni. Per i collegamenti con l’aeroporto è consigliabile il servizio bus shuttle Malpensa-Milano Centrale, attivo in entrambe le direzioni”.

Nell’avviso diramato da Ferrovienord, gestore dell’Infrastruttura, si spiega che l’atto vandalico è stato compiuto nei pressi di Sacconago, frazione nel Comune di Busto Arsizio, non lontano dall’aeroporto di Milano-Malpensa, in una zona che da settimane è interessata da lavori di ammodernamento della linea. Non è chiaro quale sia l’entità del danno arrecato e quali siano i tempi del ripristino completo della linea, ma FerrovieNord parla esplicitamente di un atto volontario.

Secondo quanto riferisce Ferrovienord, sono stati tranciati alcuni cavi per tentare di rubare il rame, causando la disconnessione dei sistemi di gestione della circolazione delle linee ferroviarie verso Novara e Malpensa. Quella linea è una delle più importanti per la mobilità della regione, non solo perché porta ai terminal del più grande aeroporto della Lombardia, ma soprattutto perché viene utilizzata quotidianamente da migliaia di persone che raggiungono Milano per lavoro.

Tra le linee interessate ci sono l’R27 Novara-Milano Cadorna, l’R54 Malpensa-Milano Cadorna, tutti i

Regio Express per l’aeroporto in partenza dalla stazione di Milano Centrale e, in generale, tutti i treni che percorrono la tratta tra Malpensa Aeroporto e Busto Arsizio Nord e tra Novara Nord e Busto Arsizio Nord.