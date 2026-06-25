Influenza, circolare ministero 2026-2027: vaccino raccomandato a partire dai 6 mesi

(www.ilfarmacistaonline.it) – È stata pubblicata la Circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2026-2027”, predisposta dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, le Regioni e Province Autonome, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Il documento, come ogni anno, elabora le raccomandazioni per l’uso dei vaccini antinfluenzali in Italia dopo la revisione di una serie di aspetti: l’impatto della malattia influenzale, i vaccini disponibili in Italia, le popolazioni target per la vaccinazione, le controindicazioni e precauzioni, le reazioni avverse, la campagna vaccinale e gli obiettivi di copertura.

La vaccinazione, si legge nella circolare, è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza e delle sue complicanze. Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutte le persone a partire dai 6 mesi di vita e raccomandato per tutte le categorie a rischio che non abbiano specifiche controindicazioni.

I principali destinatari dell’offerta di vaccino antinfluenzale stagionale sono i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, le persone di età pari o superiore a 60 anni, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari, nonché le persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza.

Rispetto al documento dello scorso anno, la circolare abbassa a 60 anni l’età per la raccomandazione dei vaccini potenziati. Per quanto riguarda i Sistemi di sorveglianza, le indicazioni saranno invece fornite con una successiva e apposita circolare.