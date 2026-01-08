Vaccini, Usa: meno dosi raccomandate per tutti i bimbi

Rivoluzione vaccini negli Stati Uniti, con il taglio netto. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) annunciano una revisione del programma vaccinale infantile, che porterÃ a un minor numero di iniezioni scudo raccomandate per tutti i bambini. Con questa modifica, che avrÃ effetto immediato, riporta ‘Nbc News’, il calendario vaccinale sarÃ piÃ¹ simile a quello della Danimarca, raccomandando l’immunizzazione contro 11 malattie, rispetto alle 18 precedentemente previste. La decisione ha acceso il dibattito fra gli esperti.

Cosa cambia

Nel dettaglio, riportano i media Usa, i Cdc hanno affermato che si continueranno a raccomandare a tutti i bambini le vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia, poliomielite, pertosse, tetano, difterite, Haemophilus influenzae di tipo B, malattia pneumococcica, Hpv e varicella.

Altri vaccini saranno raccomandati solo per i “gruppi ad alto rischio” o raccomandati sulla base del cosiddetto processo decisionale clinico condiviso (genitori-medico). I vaccini raccomandati per i gruppi ad alto rischio sono quelli contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), l’epatite A, l’epatite B e due tipi di meningite batterica (i vaccini MenACWY e MenB).

I vaccini contro la Dengue sono sempre stati destinati solo a un numero relativamente piccolo di bambini in circostanze specifiche. Mentre i vaccini fatti rientrare nel processo decisionale clinico condiviso sono ora quelli contro rotavirus, influenza, epatite A, epatite B e malattia meningococcica. Il vaccino contro il Covid era giÃ stato trasferito alla fase di processo decisionale condiviso lo scorso anno.

Il segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr, sostiene da tempo che i bambini statunitensi ricevano “troppi” vaccini. Il nuovo annuncio risponde al desiderio di lunga data di ridurli ed Ã¨ in linea anche con la direttiva emanata il mese scorso dal presidente Donald Trump, che chiedeva all’Hhs di allineare il calendario vaccinale statunitense a quello della Danimarca e di altri Paesi che raccomandano meno vaccini. ADNKRONOS