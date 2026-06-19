Alpino pestato e rapinato a Genova, preso l’ultimo ricercato: è un 17enne tunisino

La Polizia di Stato ha arrestato un altro minorenne, il quarto dei presunti responsabili di un’aggressione a scopo di rapina avvenuta nei giorni dell’Adunata nazionale degli Alpini a Genova

Una vicenda che risale al 9 maggio, la vittima era stata bloccata in vico Vegetti e colpita con un pugno al volto da un gruppo di giovanissimi che gli avevano sottratto il portafogli e un coltellino multiuso che aveva in tasca. Aveva riportato una frattura scomposta della mandibola con una prognosi di 40 giorni.

Le indagini della polizia hanno poi portato all’identificazione di quattro ragazzi stranieri, tre – tra i 16 e i 17 anni – sono stati individuati e arrestati mercoledì 17 giugno. Già pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, sono stati portati nel carcere minorile di Torino.

Il quarto ragazzo scappato dalla comunità e trovato a Cornigliano

Il quarto, un tunisino di 17 anni, sarebbe proprio il responsabile del pugno al volto. Sabato scorso, approfittando di un controllo medico presso l’ospedale Galliera, si era volontariamente allontanato e non aveva fatto rientro nella comunità a cui era stato affidato, facendo perdere le proprie tracce. Nella notte è stato fermato, insieme ad altri giovani, nei pressi dei giardini Melis di Cornigliano. Dal controllo è emersa la nota di ricerca ed è scattato l’arresto con l’accusa di rapina aggravata e lesioni aggravate, con conseguente trasferimento nel carcere minorile di Torino.

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