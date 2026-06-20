Ruba 140 kg di ottone nell’azienda dove lavora: arrestato albanese

È stato un collega, insospettito da alcuni movimenti insoliti, a far scattare l’intervento dei carabinieri e a sventare il furto

Un cittadino albanese di 33 anni, dipendente di un’azienda della Valtenesi specializzata nella lavorazione dei metalli, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato dopo essere stato sorpreso con circa 140 chilogrammi di ottone appena sottratti dallo stabilimento.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì a Manerba del Garda. A notare qualcosa di anomalo è stato un altro lavoratore, che avrebbe visto il collega impossessarsi di materiale appartenente alla ditta. Insospettito, ha contattato il 112 facendo scattare l’intervento dei carabinieri della locale stazione.

I militari sono arrivati rapidamente sul posto e hanno effettuato una verifica all’interno dello stabilimento. Durante il controllo hanno sorpreso il 33enne mentre stava caricando e nascondendo la refurtiva nella propria auto, con l’intenzione di portarla vai cercando di non destare sospetti.

L’operazione ha permesso di interrompere il furto e di recuperare interamente il materiale: si trattava di circa 140 chili di ottone, successivamente restituiti ai titolari. Per il 33enne sono scattate le manette in flagranza. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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