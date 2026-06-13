Cambiago, 200 kg di metalli rubati nel bagagliaio: arrestati tre romeni

Tentano la fuga in auto alla vista della pattuglia dei carabinieri, ma vengono bloccati con due quintali di metalli rubati nel bagagliaio

I carabinieri della stazione di Gorgonzola hanno fermato tre uomini a Cambiago (Milano) con l’accusa di ricettazione in concorso.Il controllo è scattato nel pomeriggio del 10 giugno in via Cascina Cassinazza. I militari hanno notato l’andatura sospetta di una monovolume con targa francese. Il conducente, alla vista dell’inversione di marcia della pattuglia, ha accelerato nel tentativo di dileguarsi. La fuga è durata poche centinaia di metri.

Durante la perquisizione del veicolo i carabinieri hanno scoperto cinque sacchi contenenti scarti metallici industriali. Nel dettaglio si trattava di 40 chili di trucioli di rame e 160 chili di polvere di ottone.

Tre arresti a Cambiago

I tre uomini a bordo, cittadini romeni di 44, 53 e 53 anni, tutti senza fissa dimora in Italia, hanno fornito versioni contraddittorie, sostenendo di aver trovato il materiale vicino a una casa abbandonata. Ora sono in carcere a San Vittore in attesa dell’udienza di convalida.

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