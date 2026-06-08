Genova, marocchino litiga con il vicino e si barrica in casa con un coltello: “Mi faccio male”

Ha litigato con il vicino alzando la voce poi si è barricato in casa con un grosso coltello da cucina minacciando gesti autolesionistici

GENOVA – Sono andate avanti per ore le trattative, condotte dai carabinieri con l’aiuto di una esperta mediatrice, per far desistere un 44enne di origini marocchine. L’uomo, che inizialmente si era rifiutato di parlare con chiunque, avrebbe poi accettato di aprire un dialogo con le forze dell’ordine.

L’arrivo dei soccorsi

È accaduto in via al Santuario delle Grazie, nel quartiere di Genova Voltri. Sul posto, allarmati dai vicini di casa che hanno sentito la lite intorno alle 7 di mattina e le grida dell’uomo che minacciava di colpirsi con un coltello, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del 118.

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