Delrio: ‘usare le immagini delle devastazioni di Parigi per sostenere la remigrazione è propaganda’

Graziano Delrio (Pd) scrive fu Facebook; “Le devastazioni avvenute a Parigi dopo la vittoria del PSG in Champions League sono gravi e vanno condannate senza ambiguità. Chi incendia auto, saccheggia negozi o aggredisce le forze dell’ordine deve rispondere delle proprie azioni. Sempre.

Ma usare quelle immagini per sostenere che il problema siano le seconde o terze generazioni, e che la soluzione sia la remigrazione, significa compiere un salto che appartiene più alla propaganda che alla politica.

È la strada scelta da Vannacci, Salvini e Le Pen: trasformare ogni episodio di violenza nella prova di una teoria già scritta. Una teoria secondo cui il degrado dipende dall’origine delle persone e non dai fallimenti della politica.

Io penso il contrario.

La sicurezza si costruisce con la legalità, con una presenza forte dello Stato, con scuole che funzionano, con lavoro, con quartieri che non vengono lasciati soli. Nessuna remigrazione renderà più forte una comunità. Nessuna remigrazione sostituirà la politica. Nessuna remigrazione risolverà problemi che per anni non si sono voluti affrontare.

Condannare chi devasta è un dovere. Attribuire la colpa a milioni di persone per giustificare una campagna ideologica è un’altra cosa.

La prima è giustizia. La seconda è propaganda.

Il Terzo Mondo non arriva. Lo produci.

https://www.facebook.com/100044222989635/posts/1586795342804550/

NOTA: Il Terzo Mondo in Europa è stato prodotto dalla sinistra.