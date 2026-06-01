Francia, rubata banana di Cattelan nel museo Pompidou di Metz

La celebre banana di Maurizio Cattelan è stata rubata

Il centro Pompidou di Metz, nell’est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell’emblematica opera “Comedian”, rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto, avvenuto nel pomeriggio di sabato 30 maggio, si è accorto un agente di sorveglianza del museo.

Il museo: “Danneggia il rispetto alle opere”

Anche se la banana viene ovviamente sostituita ogni 3 giorni, “il valore dell’opera sta nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione” al pubblico. Per questo, in un comunicato, il museo “condanna il furto, che danneggia il rispetto dovuto alle opere esposte”.

Venne anche mangiata

Creata nel 2019, “Comedian” è stata bersaglio di un altro gesto simile lo scorso luglio, quando un visitatore mangiò la banana, e poi rivendicò il gesto sui social. All’epoca, il Pompidou non presentò denuncia, ma stavolta ha deciso di farlo perché “l’autore non è stato identificato e non è quindi possibile alcun dialogo”, ha detto la responsabile della comunicazione, aggiungendo che “è la seconda volta che succede” e c’è un problema di “rispetto dell’opera”.

La creazione di Cattelan, che esiste in tre esemplari, fin dalla sua prima esposizione nel 2019 a Miami, fu bersaglio della protesta di un altro artista, che mangiò la banana per denunciare il prezzo dell’opera, all’epoca 120mila dollari. Due anni dopo, un esemplare di “Comedian” fu acquistato a un’asta per 5,2 milioni di dollari da Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. Sun mangiò poi alcuni giorni dopo la banana davanti a decine di giornalisti e influencer: “È davvero più buona delle altre banane”, esclamò dopo il primo boccone.

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