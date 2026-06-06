Genova, somalo morde dentista e sputa ovunque: studio chiuso

Momenti di forte tensione giovedì mattina in un ambulatorio odontoiatrico della Asl 3 di Genova, in via XII Ottobre

Un uomo di 27 anni, cittadino somalo senza fissa dimora, ha aggredito una dentista mordendole una mano e ha poi iniziato a sputare ripetutamente all’interno dello studio, costringendo il personale a interrompere tutte le attività e a procedere con una sanificazione straordinaria dei locali.

Secondo la ricostruzione, l’uomo si è presentato con forte ritardo rispetto all’appuntamento. Una volta arrivato avrebbe preteso di essere visitato immediatamente, mostrandosi molto agitato. Durante le cure ha perso il controllo: ha aggredito la dentista mordendole una mano e, dopo l’aggressione, ha iniziato a sputare ovunque, contaminando attrezzature e ambienti.Il personale è stato costretto a far allontanare gli altri pazienti e a chiudere anticipatamente l’ambulatorio.

Sul posto, come riporta ilSecolo d’Italia, sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il 27enne. L’uomo è stato processato per direttissima con le accuse di lesioni aggravate ai danni di personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. Il giudice ha convalidato l’arresto e, considerata anche la sua condizione di senza fissa dimora, ha disposto la custodia in carcere. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi.

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