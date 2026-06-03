Genova, rapina in casa con coltello alla gola: si cercano due tunisini

Non si arresta la serie di episodi violenti a Genova

Ieri mattina in vico del Campo, nel centro storico di Genova, poco dopo le 7.30 due giovani di origine tunisina hanno fatto irruzione in un appartamento rapinando l’operaio edile che stava lavorando nell’appartamento.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, i due hanno bussato alla porta e, non ottenendo risposta immediata, l’hanno sfondata. Una volta entrati, hanno minacciato l’uomo con un grosso coltello, costringendolo a consegnare il portafoglio contenente documenti e carte.

Terrorizzato, il malcapitato ha lasciato portafoglio e documenti e i rapinatori si sono dati alla fuga. I due sono poi riusciti a prelevare 400 euro dal bancomat utilizzando la carta della vittima.

Identikit dei due rapinatori

La vittima ha fornito una descrizione dettagliata dei due aggressori: il primo, quello armato di coltello, è descritto come un ragazzo grosso e muscoloso. Indossava una maglia bianca a maniche corte, pantaloncini neri e aveva con sé un coltello enorme, lungo circa 30 centimetri, che ha estratto dal fianco, nascosto nei pantaloncini. Il secondo, che ha materialmente preso il portafoglio, è un ragazzo con barba, mancante di due denti davanti. Indossava una maglietta bianca con il numero 10 giallo stampato sul davanti, pantaloncini neri corti e calze bianche tirate fin sopra il polpaccio.

I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare e rintracciare i due rapinatori.

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