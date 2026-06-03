Genova, 19enne pestato e sfregiato per rapina

GENOVA – Aggredito a scopo di rapina in corso Italia, nei pressi di un locale all’altezza di via Campanella. È quanto ha riferito di avere subito un 19enne intorno a mezzanotte e mezza di martedì 2 giugno 2026

Gli aggressori, coetanei del ragazzo, sarebbero stati in quattro e avrebbero tentato di sottrargli portafoglio e cellulare; prima lo hanno aggredito con un coltellino di circa 5 cm, successivamente lo avrebbero fatto cadere a terra per poi circondarlo e colpirlo al viso con diversi calci e pugni, senza tuttavia riuscire a sottrargli i beni personali.

La vittima ha riportato un paio di ferite lacero-contuse al sopracciglio e al labbro, quest’ultima a causa della lama. Rientrato a casa autonomamente, ha contattato il 112 circa un’ora dopo i fatti; è intervenuta una volante della polizia di Stato insieme alla Croce Bianca Genovese con l’ambulanza 3-273.

Il ragazzo è stato trasportato in codice verde presso il pronto soccorso dell’ospedale San Martino; in corso gli accertamenti.

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