Milano, 29enne egiziano accoltellato per rapina

Grave aggressione nella tarda serata di mercoledì 3 giugno a Milano

Un uomo di 29 anni è stato accoltellato a due passi da Crescenzago, in via Civitavecchia. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 22. La macchina dei soccorsi si è attivata con l’invio sul posto di un’ambulanza e di un’auto medica. I sanitari, giunti nei pressi del civico 82, hanno trovato l’uomo, di origine egiziana, in condizioni critiche: il 29enne presentava una ferita particolarmente grave alla spalla, oltre a diversi altri fendenti che lo avevano colpito al volto e alle braccia.

La corsa in ospedale

Nonostante le lesioni riportate durante l’aggressione, il 29enne è rimasto sempre cosciente durante le prime cure sul posto e il successivo trasporto. Il personale medico lo ha trasferito d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale Niguarda di Milano.

Le indagini

Sul luogo dell’accoltellamento sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Crescenzago. Secondo quanto riferito dai militari, il 29enne sarebbe stato vittima di una rapina: due uomini, con volto parzialmente nascosto, lo avrebbero aggredito nel tentativo di portargli via qualcosa.

www.milanotoday.it