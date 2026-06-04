Calenda e Picierno presentano il ‘Movimento degli europeisti’

Milano si appresta a diventare il baricentro politico di un nuovo movimento

Si chiama ‘Movimento degli europeisti’ e verrà presentato ufficialmente al Teatro Franco Parenti il prossimo 15 giugno (dalle 17 alle 20). All’evento parteciperanno Carlo Calenda, leader di Azione, e Pina Picierno, che oggi ha dato l’addio al Pd per aderire a Renew Europe.

Una piattaforma civica e politica

Il nuovo movimento rappresenterà “una piattaforma civica e politica aperta ad amministratori locali, associazioni, movimenti giovanili con un obiettivo preciso: aggregare tutte quelle forze che riconoscono nell’Europa la loro casa naturale e non accettano di stare con chi è ostile alla Ue, o strizza l’occhio all’agenda di Putin, ostacolando il progetto di difesa comune in nome di un pacifismo ipocrita e tenendo l’Italia in una posizione ambigua”, si legge nella nota di presentazione.

I promotori

Il movimento è sostenuto anche da diversi esponenti della politica milanese. “O si sta con l’Europa libera e forte o si sta contro”, hanno sottolineato i promotori Piercamillo Falasca, direttore de L’Europeista, Daniele Nahum, consigliere comunale, e Sergio Scalpelli, coordinatore Il Riformista Milano. All’incontro interverranno anche Matteo Hallissey (Più Europa-Radicali Italiani), Filippo Rossi (giornalista), Gianni Vernetti (già sottosegretario agli Esteri), Giuseppe De Mita (Base Popolare), Giuseppe Benedetto (Fondazione Einaudi), la politologa Sofia Ventura, oltre a diversi amministratori locali come Martina Riva, Jonathan Targetti, Gaia Carretta e Matteo Grossi.

“Ci rivolgiamo a tutti gli europeisti italiani”

I sondaggi “dimostrano che la maggioranza silenziosa degli italiani è europeista (Sondaggi, italiani sempre più euroscettici: fiducia nell’UE ai minimi), ma le due principali coalizioni di centrodestra e centrosinistra sono condizionate da forze anti-europee e filo-russe, che dicono No all’Ucraina nella Ue, che si oppongono alla difesa comune e che vorrebbero l’Italia isolata. Noi ci rivolgiamo a tutti gli europeisti italiani e chiediamo loro di metterci la faccia per smascherare questo imbroglio”, conclude il comunicato.

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