Ventimiglia, tentata rapina con coltello a coppia di senzatetto: arrestati due stranieri

Due cittadini stranieri sono stati arrestati dalla polizia all’alba di domenica con l’accusa di tentata rapina aggravata e lesioni personali ai danni di una coppia senza fissa dimora

L’intervento è scattato intorno alle 4 del mattino, quando una pattuglia del commissariato è stata avvisata da un vigilante della presenza di due uomini sospetti in piazza Battisti, apparentemente armati di un oggetto da taglio. Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti ne hanno ricostruito gli spostamenti fino a via Cavour. Nei pressi del consolato francese, un uomo senza fissa dimora ha riferito ai poliziotti di essere stato aggredito e che la sua compagna era stata trascinata via dai due aggressori.

Le ricerche hanno permesso di individuare poco dopo i sospetti insieme alla donna, che si trovava a terra con ferite al volto. Alla vista degli agenti, uno dei due ha gettato un taglierino e ha tentato la fuga con il complice, ma entrambi sono stati bloccati e arrestati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero cercato di rapinare la coppia minacciandola con un taglierino. La donna, che aveva reagito al tentativo di furto, sarebbe stata colpita e fatta cadere a terra. Le vittime sono state soccorse; la donna è stata trasportata in ospedale e dimessa con una prognosi di sette giorni. Su disposizione della Procura di Imperia, i due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Sanremo.

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