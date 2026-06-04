Bersani: “liberarsi dal fascismo è una fatica quotidiana”

Ci risiamo col fascismo. Pier Luigi Bersani, ospite di DiMartedì nella puntata in onda il 2 giugno, riprende le parole di Giorgia Meloni per la festa della Repubblica. Ovviamente criticandole. “‘Che Repubblica vogliamo essere domani’, perché spostare il peso dal festeggiamento ai prossimi anni?”, chiede Giovanni Floris in riferimento alla frase del premier.

E, in men che non si dica, ecco la replica dell’ex governatore della Regione Emilia-Romagna: “Perché non si riconoscono… Il ’46 è stato anche l’anno di fondazione del Movimento sociale italiano, con la bara, con la fiamma. È un’altra storia che continua”.

Finita qui? Niente affatto: “I fascismi sono Made in Italy. Ce lo siamo inventato noi. Liberarcene resta una fatica quotidiana. C’è poco da fare… C’è una storia parallela che insiste a mettersi a lato”. E pensare che qualche giorno fa, questa volta ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, l’esponente del Partito democratico si era lasciato andare a una frase tutt’altro che democratica.

Al centro il flop della componente dem islamica alla Comunali. “E perché no (mettere i bengalesi nella lista ndr)? Non l’hanno digerita questa volta, ma la prossima volta la digeriscono (gli elettori ndr)”, sono state le parole. Insomma, un modo come un altro per dire che volente o nolente prima o poi i cittadini dovranno farseli andare bene.

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