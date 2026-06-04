Pakistan, stupro di gruppo su una turista: condannati a morte

Pakistan: i due uomini pakistani che hanno violentato in gruppo una turista francese sotto la minaccia delle armi, dopo che la sua auto era rimasta senza benzina, saranno giustiziati

Un tribunale ha condannato a morte due uomini pakistani che sei anni fa hanno violentato in gruppo una turista francese davanti ai suoi tre figli. Abid Malhi e Shafqat Ali sono stati condannati a morte nel marzo 2021 per stupro di gruppo, sequestro di persona, rapina e atti terroristici, in seguito all’attentato sull’autostrada Sialkot-Lahore.

Entrambi hanno presentato ricorso contro la condanna, sostenendo che vi fossero incongruenze nella ricostruzione dei fatti presentata dall’accusa e che la decisione del giudice fosse ingiusta. Tuttavia, mercoledì, due giudici hanno respinto il ricorso, dopo che l’accusa ha sostenuto che vi fossero prove schiaccianti contro i due uomini, secondo quanto riportato dal quotidiano pakistano in lingua inglese Dawn.

Malhi e Ali hanno compiuto l’aggressione il 9 settembre 2020, dopo che la donna e i suoi tre figli erano rimasti bloccati sull’autostrada fuori Lahore per mancanza di carburante. La donna aveva chiuso a chiave le portiere dell’auto in attesa dei soccorsi, ma gli aggressori hanno infranto un finestrino e l’hanno trascinata fuori, dove l’hanno violentata sotto la minaccia di una pistola davanti ai suoi figli terrorizzati.

Gli uomini hanno anche rubato denaro, gioielli e carte di credito prima di fuggire.

La polizia ha dichiarato che la donna era traumatizzata, ma è stata in grado di fornire una breve descrizione dei suoi aggressori.

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