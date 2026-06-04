UE all’Italia: spostare il carico fiscale su patrimoni e successioni

BRUXELLES – “L’Italia trarrebbe vantaggio da un sistema fiscale più equo e più favorevole alla crescita, oltre che da ulteriori sforzi per ridurre l’evasione fiscale. Vi è margine per spostare parte del carico fiscale relativamente elevato che grava sul lavoro verso altre basi imponibili attualmente sottoutilizzate, tra cui il patrimonio e le successioni”.

Lo si legge nel documento di lavoro dei servizi della Commissione Ue che accompagna i documenti del Semestre europeo.

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2026/06/03/ue-margine-per-spostare-carico-fiscale-italia-su-patrimoni-e-successioni_c0a44fae-7068-477f-84a7-7c4effb30a02.html

Sono le sei raccomandazioni rivolte dalla Commissione europea all’Italia nell’ambito del Semestre europeo 2026 nel documento sulle “Raccomandazioni per il Paese”

Mantenere la correzione dei conti pubblici, garantire che eventuali misure contro il caro-energia siano temporanee e mirate, accelerare l’attuazione del Pnrr e dei fondi di coesione, sostenere ricerca e innovazione, rafforzare pubblica amministrazione e giustizia, spingere sulla transizione energetica e intervenire su mercato del lavoro, istruzione, sanità e inclusione sociale.

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2026/06/03/ue-allitalia-sei-raccomandazioni-su-conti-energia-lavoro-e-sanita_fa3c6689-0211-4001-bcb6-1ad6cec25c14.html