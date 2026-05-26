Roma, antifascisti legati alla Cgil aggrediscono una studentessa

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Aggredita e spintonata a terra una studentessa di destra, componente della Consulta provinciale degli studenti, a Roma al Teatro Rossini

Protagonisti del blitz gli attivisti della Rete degli studenti, gruppo di sinistra legato alla Cgil. Mentre era in corso la seduta plenaria della Consulta (organo democraticamente eletto, non un raduno di pericolosi fascisti) i “bravi ragazzi” della Rete hanno assaltato l’aula. Prima hanno aggredito fisicamente la studentessa lasciandole segni visibili su tutto il corpo.

Poi, con il soccorso di altri che indossavano magliette con la scritta “Free antifa”, hanno iniziato a lanciare sedie contro il tavolo della presidenza. Urla, spintoni e anche selfie sorridenti con il simbolo della P38. Immagini che riportano alla mente le pagine più buie degli anni ’70, quando la violenza era all’ordine del giorno e impazzava lo slogan “uccidere un fascista non è reato”.

(video di Sabrina Fantauzzi)