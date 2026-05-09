Bologna, “Remigrate voi nelle fogne. Fasci appesi in tutta la città”

C’è preoccupazione per il raduno del comitato Remigrazione e riconquista, che dopo la prima comunicazione dell’appuntamento in piazza Galvani ha traslocato in piazza della Pace, una zona decisamente più periferica e più facile da controllare per le forze dell’ordine, che oggi saranno chiamate agli straordinari. Infatti, alle ore 16 è stata chiamata una contromanifestazione.

La chiamata è arrivata dalla pagina Instagram BoloResiste, che funge un po’ da coordinamento e da agenda dei movimenti per le manifestazioni e le assemblee cittadine.

“Ovunque saranno loro, troveranno anche noi. Remigriamo i fasci nelle fogne” recita il post con cui viene lanciata la contromanifestazione, con appuntamento proprio in piazza della Pace. “Con la retorica di confini e identità nazionali da difendere, i nostalgici delle camice nere il 9 maggio escono dalle fogne e chiamano un presidio in città sotto lo stemma di Remigrazione e riconquista. Burattini consapevoli, agitati dallo stesso Stato Italiano razzista e colonialista, si uniscono in una parata grigia di islamofobia e odio verso persone razzializzate, considerate come la grande minaccia alla patria e alla sua sicurezza”.

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Intanto, proprio nello slargo situato nei pressi dello stadio Dall’Ara, nella notte è comparsa una scritta in terra che recita “Remigrate i fasci”, con al fianco il logo della internazionale Rete No Kings.

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