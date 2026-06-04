Nigeria, uccisero 41 fedeli in una chiesa cattolica: 4 condannati a morte

Un tribunale nigeriano ha condannato a morte quattro uomini per l’attacco a una chiesa nello stato sud-occidentale di Ondo, avvenuto nel 2022, in un caso che ha scosso l’intero Paese. Quarantuno fedeli furono uccisi e oltre cento feriti quando aprirono il fuoco contro la chiesa cattolica di San Francesco nella città di Owo, durante una funzione di Pentecoste.

Il tribunale della capitale Abuja ha inoltre condannato gli uomini – Idris Abdulmalik Omeiza, Al Qasim Idris, Jamiu Abdulmalik e Abdulhaleem Idris – a 20 anni di reclusione per appartenenza a un gruppo terroristico.

In Nigeria, l’esecuzione di una condanna a morte richiede l’approvazione presidenziale. Da diversi anni non si registrano esecuzioni nel Paese. Il giudice Emeka Nwite, che ha presieduto il processo, ha affermato che le prove presentate contro gli imputati “non sono state né messe in discussione né contraddette durante il controinterrogatorio”.

Il giudice Nwite aveva ordinato un’udienza accelerata dopo l’inizio del processo di alto profilo nell’agosto del 2025.

Nella sua sentenza, il giudice Nwite ha affermato che l’accusa aveva dimostrato la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, avendo portato in tribunale testimoni che avevano assistito all’attacco, tra cui uno che aveva dichiarato di aver riconosciuto due degli imputati come attentatori.

“Pertanto, questo tribunale dichiara colpevoli dal primo al quarto imputato di tutti e nove i capi d’accusa”, ha aggiunto.

Una delle testimoni ascoltate dal tribunale era una donna a cui erano state amputate le gambe all’altezza delle ginocchia e che aveva perso l’occhio sinistro a causa dell’esplosione di una carica di dinamite fatta detonare dagli attentatori.

I nove capi d’accusa includevano l’appartenenza a un gruppo terroristico e la pianificazione e l’esecuzione di omicidi.

Il pubblico ministero Ayodeji Adedipe ha dichiarato: “È stata fatta giustizia, giustizia è stata fatta per le vittime che sono state assassinate a sangue freddo”. L’avvocato difensore degli imputati ha dichiarato che presenteranno ricorso contro la sentenza.

Durante il processo, gli imputati hanno affermato di essere stati torturati, tra cui essere stati appesi al soffitto, picchiati ripetutamente e sottoposti a scosse elettriche ai genitali.

Un quinto imputato, Momoh Otuho Abubakar, è stato prosciolto e assolto dal tribunale per insufficienza di prove a suo carico. Era accusato di aver finanziato l’attacco, avendo presumibilmente ricevuto 800.000 naira (440 sterline; 590 dollari) in due occasioni da un altro sospettato, tuttora latitante, e di aver poi distribuito i fondi agli attentatori.

Durante il controinterrogatorio, tuttavia, Abubakar ha affermato che il denaro sul suo conto proveniva dalla sua attività agricola e dalle attività della sua cooperativa. Ha negato che gli altri quattro imputati avessero beneficiato del denaro.

Dall’attacco di Owo, la Nigeria ha assistito a molti altri attacchi contro le chiese in tutto il paese, mentre continua a lottare contro la crescente insicurezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato la Nigeria di non aver protetto la sua popolazione cristiana dagli attacchi jihadisti.

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