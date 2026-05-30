Blitz antidroga in tutta Italia: 1.335 arresti, sequestrate armi e droga

Una maxi operazione contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia

Quasi 300mila persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida, dove il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti risultano più diffusi. L’obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana e fenomeni criminali che coinvolgono sempre più spesso giovani e giovanissimi.

Sequestrati oltre 430 chili di droga

Nel corso dell’operazione che ha comportato un’imponente attività di monitoraggio sul territorio sono state identificate 297.071 persone, tra cui 15.665 minorenni e sequestrati complessivamente circa 430 chilogrammi di sostanze stupefacenti: 48 chili di cocaina, 379 chili di cannabinoidi e 7 chili di eroina. Particolarmente significativo anche il fronte del contrasto alla detenzione illegale di armi: sequestrate 111 armi da fuoco, comprese armi lunghe, un fucile d’assalto, diverse armi da guerra, un giubbotto antiproiettile e numerose munizioni. Intensificata anche l’azione contro il porto di armi bianche, soprattutto tra i più giovani. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 250 oggetti offensivi tra cui coltelli, taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, machete, sciabole, accette e fionde.

Milano tra le città più coinvolte

Uno dei principali fronti dell’operazione è stato Milano, dove la Squadra Mobile ha coordinato una serie di perquisizioni e servizi straordinari di controllo del territorio con il supporto dei commissariati e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Le verifiche hanno interessato numerose zone del centro, tra cui Porta Garibaldi, Gae Aulenti, Duomo, Navigli, Porta Venezia, Buenos Aires, CityLife e Stazione Centrale, oltre a diversi quartieri periferici come San Siro, Niguarda, Lambrate, Greco Turro e Bonola. Controlli estesi anche nei comuni dell’hinterland, tra cui Cinisello Balsamo, Rho e Legnano.

Il bilancio nel capoluogo lombardo

Nel Milanese sono state controllate 25.314 persone, di cui 1.503 minorenni. Gli arresti sono stati 131, tra cui tre minori, mentre 125 persone sono state denunciate a piede libero. Sul fronte degli stupefacenti, gli agenti hanno sequestrato complessivamente circa 18 chilogrammi di droga, tra cocaina, hashish, eroina, marijuana, ketamina, MDMA, mefedrone e altre sostanze sintetiche. Sequestrate inoltre numerose armi improprie, tra cui nove coltelli, due taglierini, due tirapugni, uno spray urticante e un martelletto.

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