Pentagono: ‘la Cina rispetti la nostra forza militare’

ImolaOggiESTERI, News 2026

Pete Hegseth

Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth afferma che l’era dell'”indignazione di facciata” da parte degli Stati Uniti è finita: “Non fraintendeteci: l’America è una nazione del Pacifico e insistiamo affinché la Cina rispetti la nostra posizione di lunga data nella regione, e che rispetti la manifesta forza militare necessaria a sostenerla.

Per raggiungere questo obiettivo, stiamo cambiando strategia. L’era dell’indignazione di facciata è finita. L’era in cui Washington lanciava rumorose proteste diplomatiche che ostentavano virtù ma non proiettavano forza è finita. D’ora in poi, saremo intenzionali nel modo e nel momento in cui comunicheremo”.
https://t.me/letteradamosca/35799

Share

Articoli correlati

Pentagono Hegseth

Pentagono taglia da quattro a tre le brigate in Europa

Usa-Ue insieme contro il dominio della Cina

Minerali critici, Usa-Ue insieme contro il dominio della Cina

Peter Brian Hegseth, Segretario della Guerra degli Stati Uniti

Usa, Democratici chiedono l’impeachment di Hegseth

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *