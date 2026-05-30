Pentagono: ‘la Cina rispetti la nostra forza militare’

Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth afferma che l’era dell'”indignazione di facciata” da parte degli Stati Uniti è finita: “Non fraintendeteci: l’America è una nazione del Pacifico e insistiamo affinché la Cina rispetti la nostra posizione di lunga data nella regione, e che rispetti la manifesta forza militare necessaria a sostenerla.

Per raggiungere questo obiettivo, stiamo cambiando strategia. L’era dell’indignazione di facciata è finita. L’era in cui Washington lanciava rumorose proteste diplomatiche che ostentavano virtù ma non proiettavano forza è finita. D’ora in poi, saremo intenzionali nel modo e nel momento in cui comunicheremo”.

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