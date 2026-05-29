Milano, spacciavano farmaci illegalmente: arrestati 4 nordafricani

La Polizia di Stato ha arrestato quattro cittadini, rispettivamente di nazionalità algerina e marocchina, di età compresa fra i 26 e 32 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, a seguito di un’attività volta al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti, in via Sammartini, hanno notato uno strano via vai di persone. Mediante servizi di osservazione e il controllo delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno scoperto l’attività e documentato le cessioni di sostanze stupefacenti, motivo per il quale hanno fermato i quattro spacciatori e identificato anche alcuni acquirenti.

Il gruppo è stato trovato in possesso di numerose compresse di farmaci soggetti a prescrizione medica, tra cui “Rivotril”, “Lyrica”, “Pregabalin” e altri analoghi, oltre alla somma di 555 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

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