Garlasco, ‘Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica’

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Andrea Sempio

Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia che lo accusa di avere ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale, l’avvocato Liborio Cataliotti, ospite questa sera di Quarto Grado su Retequattro.

“Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica – ha detto il legale – Perché noi crediamo che l’accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all’opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto. Prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso”. ANSA

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