Kallas: ‘Mosca è in un vicolo cieco’

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Kaja Kallas

“La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l’Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Si tratta di atti terroristici riprovevoli, volti a uccidere il maggior numero possibile di civili.

Il fatto che Mosca stia presumibilmente utilizzando missili balistici a medio raggio Oreshnik – sistemi progettati per trasportare testate nucleari – è una tattica politica intimidatoria e un gioco d’azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. La prossima settimana, i ministri degli Esteri dell’Ue discuteranno su come aumentare la pressione internazionale sulla Russia”. Lo afferma Kaja Kallas.ANSA

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