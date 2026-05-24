Kallas: ‘Mosca è in un vicolo cieco’

“La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l’Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Si tratta di atti terroristici riprovevoli, volti a uccidere il maggior numero possibile di civili.

Il fatto che Mosca stia presumibilmente utilizzando missili balistici a medio raggio Oreshnik – sistemi progettati per trasportare testate nucleari – è una tattica politica intimidatoria e un gioco d’azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. La prossima settimana, i ministri degli Esteri dell’Ue discuteranno su come aumentare la pressione internazionale sulla Russia”. Lo afferma Kaja Kallas.ANSA