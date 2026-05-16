Von der Leyen: “Mosca deride gli sforzi diplomatici”

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Von der Leyen economia russa

BRUXELLES – “La notte scorsa la Russia ha lanciato uno dei suoi attacchi con droni più lunghi e implacabili contro l’Ucraina”. Lo afferma sui social la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, denunciando “un’altra notte di morte e distruzione” e “il targeting indiscriminato dei civili”.

“Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l’Ucraina”, aggiunge, annunciando che l’Ue sta “finalizzando un pacchetto di supporto per droni da 6 miliardi di euro”. La presidente sottolinea che Bruxelles continua a “mantenere la pressione sull’economia di guerra russa con sanzioni sempre più dure”. ANSA

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